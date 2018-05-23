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Новости Нижнего Тагила

Гражданин Узбекистана пытался подкупить офицера нижнетагильской полиции

23 мая 2018, 06:05Добавить новость
город,деньги,наркотики,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,суд,уголовное дело,Узбекистан,взятка,ОП №17
Для того чтобы освободить брата от уголовной ответственности гражданин Узбекистана пытался подкупить офицера полиции Нижнего Тагила. Правда он не знал, что сотрудник правоохранительных органов берёт взятку в рамках оперативного эксперимента.

18 января 2018 года сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

На следующий день брат задержанного Комилжон Миртожиев пришёл на приём к заместителю начальника ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» и принёс с собой 30 тыс. рублей. За эти деньги офицеру полиции было предложено посодействовать скорейшему освобождению задержанного и не возбуждать уголовное дело.


Замначальника полиции, который действовал в рамках оперативного эксперимента, взял деньги и пообещал всё решить. В этот же день Комилжон был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Суд назначил гражданину Узбекистана наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. 30 тыс. рублей были конфискованы в доход государства.

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