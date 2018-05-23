Гражданин Узбекистана пытался подкупить офицера нижнетагильской полиции
Для того, чтобы освободить брата от уголовной ответственности, гражданин Узбекистана пытался подкупить офицера полиции Нижнего Тагила. Но он не знал, что сотрудник правоохранительных органов берёт взятку в рамках оперативного эксперимента.
18 января 2018 года сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана по подозрению в незаконном хранении наркотиков.
На следующий день брат задержанного Комилжон Миртожиев пришёл на приём к заместителю начальника ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» и принёс с собой 30 тыс. рублей. За эти деньги офицеру полиции было предложено посодействовать скорейшему освобождению задержанного и не возбуждать уголовное дело.
Замначальника полиции, который действовал в рамках оперативного эксперимента, взял деньги и пообещал всё решить. В этот же день Комилжон был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
Суд назначил гражданину Узбекистана наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. 30 тыс. рублей были конфискованы в доход государства.
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