Многодетные семьи в Свердловской области смогут получить деньги вместо участков земли

В Свердловской области депутаты в первом чтении одобрили поправки к закону «Об особенностях регулирования земельных участков на территории Свердловской области». Согласно изменениям семьи, имеющие более трех детей, смогут получать вместо земельного участка денежные выплаты.

Многодетные семьи в Свердловской области вместо земельного участка, положенного им по закону, смогут по желанию получить денежную выплату. Данные поправки приняты в первом чтении сегодня, 23 мая, пишет «УралИнформБюро».





Часто молодые семьи жалуются на то, что им выделяют земельный участок в поле, без дорог, без коммуникаций. Им финансово тяжело там отстроиться, -- сообщила депутат Евгения Зяблицева.



Нововведение будет действовать исключительно в интересах многодетных семей. Также отмечается, что законопроект не предусматривает контроля над расходованием целевых средств, семьи смогут приобрести на них землю, потратить на улучшение жилищных условий или иные нужды.