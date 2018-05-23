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Новости Нижнего Тагила

Многодетные семьи в Свердловской области смогут получить деньги вместо участков земли

23 мая 2018, 13:25Добавить новость
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В Свердловской области депутаты в первом чтении одобрили поправки к закону «Об особенностях регулирования земельных участков на территории Свердловской области». Согласно изменениям семьи, имеющие более трех детей, смогут получать вместо земельного участка денежные выплаты.

Многодетные семьи в Свердловской области вместо земельного участка, положенного им по закону, смогут по желанию получить денежную выплату. Данные поправки приняты в первом чтении сегодня, 23 мая, пишет «УралИнформБюро».

Часто молодые семьи жалуются на то, что им выделяют земельный участок в поле, без дорог, без коммуникаций. Им финансово тяжело там отстроиться, -- сообщила депутат Евгения Зяблицева.


Нововведение будет действовать исключительно в интересах многодетных семей. Также отмечается, что законопроект не предусматривает контроля над расходованием целевых средств, семьи смогут приобрести на них землю, потратить на улучшение жилищных условий или иные нужды.

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