МУП «Водоканал» Екатеринбурга выплатит штраф в 74 миллиона рублей

Дело в том, что УФАС Свердловской области признало, что МУП «Водоканал» нарушало закон о защите конкуренции. В частности, предприятие включало в проекты договоров с исполнителями коммунальных услуг неправомерные условия о границах, которые были не выгодны для вторых. Так, речь идёт об эксплуатационной ответственности, выгодной для МУПа и не соответствующей правилам. После предупреждения «Водоканал» не выполнил требования ФАС о ликвидации нарушений.



Накануне суд признал законным назначенный предприятию штраф в размере 74 232 674 рубля от УФАС. После длительного судебного разбирательства и апелляции «Водоканала» арбитражный суд всё же вынес решение не в пользу МУПа. Решение было оставлено в силе, рассказали в антимонопольной службе.