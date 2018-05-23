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Новости Нижнего Тагила

МУП «Водоканал» Екатеринбурга выплатит штраф в 74 миллиона рублей

23 мая 2018, 09:30Добавить новость
город,Екатеринбург,жкх,закон,нарушение,Свердловская область,суд,штраф,Водоканал,апелляция,ФАС,конкуренция
В столице Урала решением арбитражного суда ЕМУП «Водоканал» получило штраф на сумму более 74 миллионов рублей.

Дело в том, что УФАС Свердловской области признало, что МУП «Водоканал» нарушало закон о защите конкуренции. В частности, предприятие включало в проекты договоров с исполнителями коммунальных услуг неправомерные условия о границах, которые были не выгодны для вторых. Так, речь идёт об эксплуатационной ответственности, выгодной для МУПа и не соответствующей правилам. После предупреждения «Водоканал» не выполнил требования ФАС о ликвидации нарушений.

Накануне суд признал законным назначенный предприятию штраф в размере 74 232 674 рубля от УФАС. После длительного судебного разбирательства и апелляции «Водоканала» арбитражный суд всё же вынес решение не в пользу МУПа. Решение было оставлено в силе, рассказали в антимонопольной службе.

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