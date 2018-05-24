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Новости Нижнего Тагила

Платить нечем: житель Краснотурьинска не смог воспользоваться сертификатом на жилье

24 мая 2018, 01:05Добавить новость
Краснотурьинск,сертификат на жилье,ветеран,Чечня,фонд жилищного строительства,деньги,жилье,квартира
Фонд жилищного строительства Свердловской области выдал жителю Краснотурьинска, являющемуся ветераном чеченской войны, сертификат на покупку жилья, которым нельзя воспользоваться при оформлении сделки на жилье.

Как ветеран боевых действий в Чечне мужчина имел право на получение сертификата на приобретение жилья. Сертификат на 789 тыс. рублей ему выдали спустя 17 лет, предупредив, что им необходимо воспользоваться до 30 июня, хотя в документах был указан срок – до 30 сентября 2018 года.

Квартиру за эту сумму найти не удалось, но удалось найти комнату. Когда мужчина оформил необходимые документы, в Фонде ему сообщили, что оплачивать сертификат им нечем. Чиновники объяснили это тем, что деньги им выделяет Минстрой, и они их уже потратили, пишет Ura.ru.

Афганец из Сухого Лога добился предоставления пригодного для жилья дома через суд.

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