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Новости Нижнего Тагила

Просроченные напитки продаются в сети «METRO» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

23 мая 2018, 15:55Добавить новость
Нижний Тагил,metro,метро кэш энд кэрри,просрочка,Свердловское шоссе,напитки,торговый зал,служба безопасности

Просроченный более недели товар найден в продаже в торговой сети «METRO» на полках в зоне с надписью «Распродажа». Жители Нижнего Тагила обнаружили просрочку во время шопинга в магазине на Свердловском шоссе. 20 мая на стеллажах была выставлена просроченная газированная вода. 

Тагильчанка совершала покупки и решила выбрать напиток. В отделе «Распродажа» она проверила упаковку и обнаружила, что срок годности газированной воды одной из марок закончился 14 мая.

 

Ходили по магазину, решили купить водички. Подошли к отделу «Распродажа». Беру бутылку объемом 1,25 литра, а на упаковке обозначено, что газировка годна до 14 мая. На дворе 20 число, -- рассказала тагильчанка. 

  

Покупатели решили проверить сроки годности напитков других марок. На соседней упаковке стояла дата 21 апреля. На полке выше срок годности напитка закончился 28 апреля.

  

Продукт в следующей бутылке оказался просроченным почти месяц. Посмотрели напитки в маленькой таре – тоже конец апреля. Это те бутылки, которые выборочно посмотрели. Замечательно, попили водички, -- поделилась покупатель.

 

Нижний Тагил,metro,метро кэш энд кэрри,просрочка,Свердловское шоссе,напитки,торговый зал,служба безопасности


Редакция TagilCity.ru связалась с ООО «Метро Кэш энд Керри» в Нижнем Тагиле. Руководитель торгового зала Анна, выслушав журналиста, перевела телефонный разговор на службу безопасности сети. Сотрудник СБ «METRO» Сергей не сразу понял, почему по вопросу о просроченном товаре перевели на него. Он сообщил, что вся продукция с истекшим сроком годности утилизируется и на стеллажах не стоит.

 

У нас все отслеживается и утилизируется в сроки. Просрочки на полках нет. Какой-либо витрины, когда товар близкий к истечению срока распродается по более низким ценам, у нас нет, -- пояснил сотрудник.

 


Тагильчанка сообщила о просроченном товаре сотруднику магазина, однако не уверена, что персонал убрал напитки из продажи.

 

Я подошла к одному из продавцов. Показала просрочку, он сказал, что уберут. Но после я не видела, чтобы кто-то скорее отправился в этот отдел, чтобы убрать с полок старую газировку. Может, она и сейчас там стоит, а может ее и убрали, -- говорит тагильчанка.


Ранее кассир в магазине торговой сети «Пятерочка» в Нижнем Тагиле продала детское питание с истекшим сроком годности. 

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