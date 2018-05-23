Просроченные напитки продаются в сети «METRO» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Тагильчанка совершала покупки и решила выбрать напиток. В отделе «Распродажа» она проверила упаковку и обнаружила, что срок годности газированной воды одной из марок закончился 14 мая.

Ходили по магазину, решили купить водички. Подошли к отделу «Распродажа». Беру бутылку объемом 1,25 литра, а на упаковке обозначено, что газировка годна до 14 мая. На дворе 20 число рассказала тагильчанка.

Покупатели решили проверить сроки годности напитков других марок. На соседней упаковке стояла дата 21 апреля. На полке выше срок годности напитка закончился 28 апреля.

Продукт в следующей бутылке оказался просроченным почти месяц. Посмотрели напитки в маленькой таре – тоже конец апреля. Это те бутылки, которые выборочно посмотрели. Замечательно, попили водички поделилась покупатель.

Редакция TagilCity.ru связалась с ООО «Метро Кэш энд Керри» в Нижнем Тагиле. Руководитель торгового зала Анна, выслушав журналиста, перевела телефонный разговор на службу безопасности сети. Сотрудник СБ «METRO» Сергей не сразу понял, почему по вопросу о просроченном товаре перевели на него. Он сообщил, что вся продукция с истекшим сроком годности утилизируется и на стеллажах не стоит.

У нас все отслеживается и утилизируется в сроки. Просрочки на полках нет. Какой-либо витрины, когда товар близкий к истечению срока распродается по более низким ценам, у нас нет пояснил сотрудник.

Тагильчанка сообщила о просроченном товаре сотруднику магазина, однако не уверена, что персонал убрал напитки из продажи.

Я подошла к одному из продавцов. Показала просрочку, он сказал, что уберут. Но после я не видела, чтобы кто-то скорее отправился в этот отдел, чтобы убрать с полок старую газировку. Может, она и сейчас там стоит, а может ее и убрали говорит тагильчанка.

Ранее кассир в магазине торговой сети «Пятерочка» в Нижнем Тагиле продала детское питание с истекшим сроком годности.