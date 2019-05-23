Екатеринбурженка обвиняется в сбыте немаркированного табака на 8,5 млн рублей
Сегодня, 20:04ОбществоФото: pixabay
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В Екатеринбурге перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, которая обвиняется в приобретении и сбыте немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 8,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В сентябре 2017 года свердловчанка приобрела более 95 тысяч единиц немаркированной табачной продукции на сумму свыше 641,9 тысяч рублей. После этого обвиняемая продала табачные изделия жительнице Екатеринбурга. Немаркированная продукция была изъята правоохранителями во время контрольной закупки.
Через два месяца женщина снова закупила немаркированную табачную продукцию на сумму свыше 7,9 млн рублей. В феврале 2019 года продукция также была изъята. За это время обвиняемая сумела продать табачных изделий на сумму более 8,5 млн рублей.
Женщина также обвиняется в незаконном приобретении и хранении пистолета.
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