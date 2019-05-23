Губернатор Свердловской области получил Орден Александра Невского из рук Путина

Торжественное награждение состоялось 23 мая в Екатерининском зале Кремля. Евгений Куйвашев был удостоен Ордена Александра Невского, который получают лучшие государственные деятели России. Также эту награду вручили главе Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову.

Действующий и бывший губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Борис Дубровский получили из рук главы государства «Орден Дружбы».