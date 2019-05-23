Губернатор Свердловской области получил Орден Александра Невского из рук Путина
Сегодня, 23:04ОбществоФото: gubernator96.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве состоялась процедура награждения руководителей субъектов Российской Федерации государственными наградами. Из рук главы государства ордена получили действующие губернаторы Свердловской и Челябинской областей, а также бывший челябинский губернатор, сообщает «Правда УрФО».
Торжественное награждение состоялось 23 мая в Екатерининском зале Кремля. Евгений Куйвашев был удостоен Ордена Александра Невского, который получают лучшие государственные деятели России. Также эту награду вручили главе Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову.
Действующий и бывший губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Борис Дубровский получили из рук главы государства «Орден Дружбы».
Напомним, что указ о награждении Евгения Куйвашева был подписан Владимиром Путиным ещё в марте.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей