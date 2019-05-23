Хазипов рассказал, что полиция предлагала ему сделку за признание в убийстве Чумарина

По версии Хазипова, чистосердечное признание из него выбивали сотрудники полиции. После задержания 22 ноября 2017 года они неоднократно били его и издевались, вывозя при этом на окраину города, рассказал суду обвиняемый.

За то, что подпишу чистосердечное признание обещали только шесть лет срока,сообщил Хазипов.

Также обвиняемый отметил, что за медицинской помощью после таких допросов он не обращался из-за того, что боялся повторных издевательств со стороны сотрудников правопорядка.

На вопрос адвоката, что делал Хазипов в период с 1 по 2 июля 2017 года, когда пропал Чумарин, тот ответил, что не помнит. Он пояснил, что накануне сильно заболел, а 3 июля попал в больницу с воспалением лёгких. Также обвиняемый рассказал, что тогда употреблял большое количество наркотиков, «раз по пятьдесят в день».

При этом в материалах уголовного дела, говорится, что согласно биллингу телефона Хазипова до 9 часов вечера 1 июля и после 9 утра 2 июля тот находился у себя дома на Сухоложском посёлке. В остальное время телефон был выключен.

Хазипов свою причастность к убийству Александра Чумарина отрицает и во всём обвиняет Гора Мхитаряна – главного свидетеля обвинения. По мнению Хазипова, Мхитарян проломил хоккеисту грудную клетку, а тело выкинул в болоте на Валёгином бору. Хазипов заявляет, что видел, как Мхитарян ехал на экскаваторе на Валёжку уже после исчезновения Чумарина, но «эти показания из дела куда-то исчезли».

Напомним, что по версии Мхитаряна, он отвёз на Хазипова к «Девичьей башне» на своей машине и видел, как тот ударил Чумарина ножом. После чего Хазипов заставил Мхитаряна ехать на карьер ВГОКа, где выбросил тело хоккеиста, которое до сих пор не найдено.

В последнем слове Хазипов обратился к родителям Александра Чумарина:

К убийству вашего сына я никакого отношения не имею. Я прошу, не проклинайте меня! Если вы хотите, чтобы я сидел — буду сидеть. Но я не убивал вашего сына, никогда его не видел и не знаю.