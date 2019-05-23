Кремль не планирует вмешиваться в конфликт вокруг Храма-на-Драме

Песков пояснил, что результаты опросов ВЦИОМ «продемонстрировали картину, которую продемонстрировали». Далее Кремль не видит необходимости вмешиваться в процесс. Песков отметил, что сейчас идут переговоры между верующими, активистами, властью, в результате будет принято некое решение. Оно, по мнению пресс-секретаря, находится в ведении региональных властей и администрации города.

Напомним, что 22 мая губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что Храм святой Екатерины не будут строить в Театральном сквера. А сегодня, 23 мая, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с православными активистами заявил о том, что не намерен отказываться от Театрального сквера, как одного из мест для строительства храма.