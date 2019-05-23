Мэрия Екатеринбурга засудит распространителей ложных сведений о Храме-на-Драме
Сегодня, 16:27ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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Администрация Екатеринбурга готовит судебные иски к распространителям информации о том, что вместе с Храмом святой Екатерины в сквере появятся жилые дома, сообщает информагентство ТАСС.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Глава уральской столицы Александр Высокинский заявил, что администрация города готовит иски к распространителям информации о строительстве жилых домов в сквере у Театра драмы.
Появление большого количества ложных слухов о застройке сквера отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, в Екатеринбурге в сквере с 13 мая проходили несогласованные акции противников строительства Храма-на-Драме. Президент России Владимир Путин сказал, что судьбу сквера может решить опрос жителей Екатеринбурга. Согласно результатам ВЦИОМ, 74% екатеринбуржцев проголосовали против возведения собора.
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