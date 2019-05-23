Мэрия Екатеринбурга засудит распространителей ложных сведений о Храме-на-Драме

Глава уральской столицы Александр Высокинский заявил, что администрация города готовит иски к распространителям информации о строительстве жилых домов в сквере у Театра драмы.

Напомним, в Екатеринбурге в сквере с 13 мая проходили несогласованные акции противников строительства Храма-на-Драме. Президент России Владимир Путин сказал, что судьбу сквера может решить опрос жителей Екатеринбурга. Согласно результатам ВЦИОМ, 74% екатеринбуржцев проголосовали против возведения собора.