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Мэрия Екатеринбурга засудит распространителей ложных сведений о Храме-на-Драме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэрия Екатеринбурга засудит распространителей ложных сведений о Храме-на-Драме

Сегодня, 16:27ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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