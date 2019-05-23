На выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге национальные стенды представят 12 стран
Сегодня, 18:59ОбществоФото: Официальный сайт выставки ИННОПРОМ
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На выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге июле 2019 года, будет представлено 12 стран. В этом году впервые свой стенд представит Франция, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Участвовать в выставке будут Турция, Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Словакия, ЮАР, Южная Корея, Япония и Франция. От Франции в Екатеринбург приедут представители восьми компаний, среди которых информационная компания ATOS, стройфирма Poma, химический холдинг SPCM S.A, компания Legrand, занимающаяся производством информационных систем для зданий.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в столице Урала с 2010 года. В этом году партнером выставки стала Турция. На мероприятие приедут представители 80 стран.
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