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На выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге национальные стенды представят 12 стран
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Innoprom 2018 polych razresh3

На выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге национальные стенды представят 12 стран

Сегодня, 18:59ОбществоФото: Официальный сайт выставки ИННОПРОМ
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