На выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге национальные стенды представят 12 стран

Участвовать в выставке будут Турция, Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Словакия, ЮАР, Южная Корея, Япония и Франция. От Франции в Екатеринбург приедут представители восьми компаний, среди которых информационная компания ATOS, стройфирма Poma, химический холдинг SPCM S.A, компания Legrand, занимающаяся производством информационных систем для зданий.