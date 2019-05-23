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Облсуд признал экс-врача тагильской инфекционной больницы виновной в смерти ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Hammer 719066 960 720

Облсуд признал экс-врача тагильской инфекционной больницы виновной в смерти ребенка

Сегодня, 20:45ОбществоФото: pixabay
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