Облсуд признал экс-врача тагильской инфекционной больницы виновной в смерти ребенка

Суд рассмотрел апелляцию 22 мая. Врач была признана виновной в смерти 3-летнего мальчика.

Обслуд оставил в силе приговор Тагилстроевского райсуда, который был вынесен в ноябре 2017 года. Тогда Светлана Кексель была приговорена к двум годам ограничения свободы, однако из-за истечения сроков давности была освобождена от наказания. Больница должна выплатить родителям ребенка 6 млн рублей.

Мальчик поступил в инфекционную больницу 2 ноября 2011 года. В этот день в медучреждении дежурила Светлана Кексель. Из-за того, что в больнице не работал рентген, она направила ребенка на обследование в ДГБ №3 с диагнозом «заворот кишок». В больнице у мальчика диагностировали пневмонию и направили обратно в инфекционную больницу, где ребёнок умер.