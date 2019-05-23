Полонский обвинил свердловского губернатора и олигархов в изуродовании Екатеринбурга

Полонский высказался против строительства собора святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади.

Конечно, безусловно, там должен быть парк. Потому что, куда такой гроб строить, я извиняюсь! Ну он выглядит, ну посмотрите, как. Ну хотя бы сделали элегантно. Маленький какой-то. Ведь там же был другой храм. Он был маленький, заявил бизнесмен в беседе с уральским артистом Stand up Николаем Тисенко.

Сергей Полонский поддержал защитников сквера, которые вышли на защиту «своей среды обитания». За это, по мнению бизнесмена, нужно поблагодарить губернатора и предпринимателей, «которые изуродовали город». Также он обратил внимание на количество храмов в уральской столице.

Более того, храмов настроили столько! Столько детских садиков не построили!продолжил Полонский.

Бизнесмен призвал уволить главного архитектора Екатеринбурга, назвав его работу безобразием.

Я считаю, что это вопрос государственного уровня. И должен появиться архитектор в России! То есть вопросы, которые местные архитекторы не в состоянии из-за своей скудоумности и непрофессионализма решить. Эти вопросы должны выноситься на государственный уровень. Общероссийская архитектурная комиссия должна принимать решения по таким фундаментальным вещам, высказался Полонский.

Также владелец «Миракс Групп» обратился к Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну с просьбой прекратить строительство.

Ребят, перестаньте заниматься строительством, у вас это не получается. Это уродство, которое вы построили. То, как вы создали город Екатеринбург. Вас потом будут проклинать за это. Займитесь своим дело. Не лезьте туда, куда вы не понимаете! заявил бизнесмен.

Сергей Полонский заявил, что ситуация, которая возникла в уральской столице после того, как сквер за драмтеатром был обнесен забором, назревала долго, но власти не предприняли шагов по деэскалации конфликта.