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Полонский обвинил свердловского губернатора и олигархов в изуродовании Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Полонский обвинил свердловского губернатора и олигархов в изуродовании Екатеринбурга

Сегодня, 13:06ОбществоФото: скриншот видео в инстаграм
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