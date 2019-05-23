Школьники Нижнего Тагила смогут заработать в отрядах мэра до 13 тысяч рублей
В Нижнем Тагиле летом будут трудоустроены 1 035 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Каждый из них сможет заработать от 8 тысяч рублей за четырехчасовой рабочий день, сообщили чиновники на заседании постоянной думской комиссии по молодёжной политике и спорту.
Общий объем финансирования — 13,6 миллионов рублей. Запись в трудовые отряды мэра была открыта 1 апреля. 22 мая началось трудоустройство бригадиров и бойцов трудовых отрядов. Свою работу они начнут 1 июня и будут трудиться до 31 августа.
Был составлен и утверждён перечень работ и профессий, рекомендуемых для трудоустройства несовершеннолетних, объемы работы, а также места дислокации отрядов. Контроль осуществляет Городской дворец молодежи,сообщила заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Анна Афонасьева.
В каждом отряде будет числиться от 10 до 15 человек. Условия труда для школьников — четырёхчасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя. Каждому выдадут спецодежду, перчатки, жилеты и другие необходимые атрибуты и инвентарь. С целью стимулирования эффективной работы проводится конкурс на лучших бойцов, бригадиров и отряды, которых наградят в сентябре на итоговом слете.
По словам Анны Афонасьевой, в месяц рядовые бойцы смогут заработать 8782 рубля, бригадиры получат 13857 рублей.
Зарплата очень хорошая в связи с повышением МРОТа, отметила чиновница.
Возможность поработать в каникулы получат не все школьники, поскольку желающих больше, чем мест. Зачисление в трудовые отряды будет осуществляться в порядке очерёдности.
Также во всех районах Нижнего Тагила в течение летнего периода будут действовать молодёжные биржи труда. Соглашение о них мэрия заключила ГБУ Свердловской области «Дом молодёжи», что позволит оплачиваться труд несовершеннолетних из регионального бюджета.