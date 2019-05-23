Школьники Нижнего Тагила смогут заработать в отрядах мэра до 13 тысяч рублей

Общий объем финансирования — 13,6 миллионов рублей. Запись в трудовые отряды мэра была открыта 1 апреля. 22 мая началось трудоустройство бригадиров и бойцов трудовых отрядов. Свою работу они начнут 1 июня и будут трудиться до 31 августа.

Был составлен и утверждён перечень работ и профессий, рекомендуемых для трудоустройства несовершеннолетних, объемы работы, а также места дислокации отрядов. Контроль осуществляет Городской дворец молодежи,сообщила заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Анна Афонасьева.

В каждом отряде будет числиться от 10 до 15 человек. Условия труда для школьников — четырёхчасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя. Каждому выдадут спецодежду, перчатки, жилеты и другие необходимые атрибуты и инвентарь. С целью стимулирования эффективной работы проводится конкурс на лучших бойцов, бригадиров и отряды, которых наградят в сентябре на итоговом слете.

По словам Анны Афонасьевой, в месяц рядовые бойцы смогут заработать 8782 рубля, бригадиры получат 13857 рублей.

Зарплата очень хорошая в связи с повышением МРОТа, отметила чиновница.

Возможность поработать в каникулы получат не все школьники, поскольку желающих больше, чем мест. Зачисление в трудовые отряды будет осуществляться в порядке очерёдности.