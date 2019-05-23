СК проводит проверку после травмирования пяти несовершеннолетних свердловчан

Напомним, что инцидент произошел 22 мая. Пятеро несовершеннолетних находились в гараже, когда произошло воспламенение газа. По предварительной информации, подростки решили зажечь спичку, в этот момент случился хлопок. К ЧП могла привести негерметичность газового баллона, находившегося в помещении. В результате инцидента пятеро детей получили ожоги. В настоящий момент им оказана необходимая медпомощь.