СК проводит проверку после травмирования пяти несовершеннолетних свердловчан
Сегодня, 09:47ОбществоФото: pixabay.com
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В Асбесте следователи проводят проверку по факту инцидента со взрывом газа, при котором пострадали пятеро несовершеннолетних, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Напомним, что инцидент произошел 22 мая. Пятеро несовершеннолетних находились в гараже, когда произошло воспламенение газа. По предварительной информации, подростки решили зажечь спичку, в этот момент случился хлопок. К ЧП могла привести негерметичность газового баллона, находившегося в помещении. В результате инцидента пятеро детей получили ожоги. В настоящий момент им оказана необходимая медпомощь.
Следователи установят точную картину происшествия, а также обстоятельства, приведшие к травмам детей. Помимо этого, будет выяснено в полной ли мере опекуны несовершеннолетних осуществляли контроль за детьми. Будут назначены экспертизы для установления степени вреда здоровью, причиненного потерпевшим.
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