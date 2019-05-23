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СК проводит проверку после травмирования пяти несовершеннолетних свердловчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Energy 1306315 1920

СК проводит проверку после травмирования пяти несовершеннолетних свердловчан

Сегодня, 09:47ОбществоФото: pixabay.com
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