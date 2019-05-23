Свердловчанин подал жалобу в ЕСПЧ после протестов у Храма-на-Драме
Житель Екатеринбурга Дмитрий Пугин обратился в ЕСПЧ с жалобой на незаконное задержание и арест во время пикета у Храма-на-Драме, пишут «Ведомости».
Как пояснили изданию юристы свердловчанина, заявитель считает, что силовики нарушили его право на проведение собраний и применили силу для разгона мирной акции.
Пугин был задержан во второй день протестов, напомним, что всего в тот день силовики задержали 21 человека. Всего в первые два дня протеста задержали 24 человека. Согласно данным из протокола задержания, Пугин «совместно с другими гражданами повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера, при этом выражался грубой нецензурной бранью, проявлял явное неуважение к обществу».
Заявитель считает, что силовики изначально были настроены на реализацию силового сценария, так как вечером 14 и 15 мая полицейские действовали грубо и напористо. По официальным данным, всего за время акций протеста было задержано 60 человек, по данным СМИ, силовики задержали более сотни горожан.
Протесты вокруг Храма-на-Драме длились с 13 мая, народные волнения пошли на спад после вмешательства в ситуацию президента России Владимира Путина. Он сообщил, что решить конфликт можно путем голосования. После этого мэрия Екатеринбурга выступила с обращением, в котором говорилось о возможности рассмотрения для строительства храма иных площадок. 22 мая правительство Свердловской области сообщило, что результаты опроса ВЦИОМ показали, что 74% горожан считают площадку у Театра драмы неудачным местом для строительства храма. Таким образом, горожанам удалось отстоять сквер.