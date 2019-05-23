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Свердловчанин подал жалобу в ЕСПЧ после протестов у Храма-на-Драме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Case law 677940 1920

Свердловчанин подал жалобу в ЕСПЧ после протестов у Храма-на-Драме

Сегодня, 09:06ОбществоФото: pixabay.com
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