Свердловская прокуратура выявила более 300 нарушений в сфере капремонта
Сегодня, 23:32ОбществоФото: prokurat-so.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За период со второго полугодия 2018 года по первое полугодие 2019 сотрудники прокуратуры Свердловской области выявили множественные нарушения закона при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщают «Вечерние Ведомости».
Среди самых частых нарушений — срывы сроков выполнения работ, а также их ненадлежащее качество, неудовлетворительное осуществление строительного контроля за подрядными организациями.
По итогам выездных проверок свердловская прокуратура вынесла 154 представления и направила в суды общей юрисдикции 24 исковых заявления о принудительном завершении работ. 84 лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Добиться выполнения работ удалось в 1885 домах из 1892 запланированных к ремонту, работы на семи объектах перенесены на 2019 год по инициативе собственников.
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков после анализа результатов проверки потребовал от территориальных прокуроров усилить надзор в сфере защиты прав граждан.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Свердловская областьпроверкапрокуратураподрядчикУправляющие компаниинарушениякапремонтСергей Охлопков
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей