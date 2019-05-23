Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловская прокуратура выявила более 300 нарушений в сфере капремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Bd9484ee9d2aa5e1

Свердловская прокуратура выявила более 300 нарушений в сфере капремонта

Сегодня, 23:32ОбществоФото: prokurat-so.ru
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Тагильчанин сыграл за месяц 17 ролей в кино и сериалах
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе