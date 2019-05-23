Свердловские следователи разыскивают двоих воспитанников детдома
В Верхнем Тагиле 19 мая двое несовершеннолетних воспитанников покинули детский дом. Ребят разыскивают следователи и полиция, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Подростки Андрей и Максим самовольно покинули детский дом в Верхнем Тагиле. Ранее ребята уже сбегали из другого детского дома — в Новоуральске. По предварительной информации, беглецы могли направиться в сторону Кировграда, Новоуральска и Нейво-Рудянки. В настоящий момент проверены места их предполагаемого нахождения, однако дети не найдены. Ребята могут заниматься попрошайничеством у магазинов. Не исключено их нахождение в местах большого скопления людей, в том числе в столице Урала.
По факту пропажи детей организована доследственная проверка, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление их местонахождения. Располагающих какой-либо информацией просят звонить по номерам телефонов: 8 (34357) 3-37-84, 8-962-323-00-07.
Приметы Андрея: рост 155 см, русые волосы, худощавый, узкий разрез глаз. Был одет в серую куртку с синими вставками, трико темно-синего цвета, светло-коричневые штаны, серую футболку с принтом и серую шапку. В районе щеки на лице имеются шелушения кожи.
Приметы Максима: рост 176 см, русые волосы, карие глаза, худощавый. В день пропажи на нем были спортивные серые штаны, зеленая камуфляжная куртка, серые кеды и серая футболка.