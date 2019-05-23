Свердловские следователи разыскивают двоих воспитанников детдома

Подростки Андрей и Максим самовольно покинули детский дом в Верхнем Тагиле. Ранее ребята уже сбегали из другого детского дома — в Новоуральске. По предварительной информации, беглецы могли направиться в сторону Кировграда, Новоуральска и Нейво-Рудянки. В настоящий момент проверены места их предполагаемого нахождения, однако дети не найдены. Ребята могут заниматься попрошайничеством у магазинов. Не исключено их нахождение в местах большого скопления людей, в том числе в столице Урала.