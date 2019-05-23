В Екатеринбурге прокуратура отменила запрет на въезд авто в Шарташский парк

Речь идет о дороге в рекреационной зоне, которая имеет статус общего пользования. Этот факт свидетельствует о том, что автомобилисты могут свободно передвигаться на своих машинах по данной территории, а запрет Артура Зиганшина является незаконным.

Директор Шарташского лесопарка на своей странице в социальной сети заявил о своем намерении исправить ситуацию. Он направил письмо мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой снять статус «дорога общего пользования» с улиц Отдыха и Пески, которые находятся на территории лесопарка.

По мнению Зиганшина, автомобили могут помешать благоустройству лесопарка, а также угрожать безопасности отдыхающих.