В Екатеринбурге прокуратура отменила запрет на въезд авто в Шарташский парк
Свердловская прокуратура признала запрет на въезд на территорию Шарташского лесопарка, введенный Артуром Зиганшиным, незаконным, сообщает ЕАН.
Речь идет о дороге в рекреационной зоне, которая имеет статус общего пользования. Этот факт свидетельствует о том, что автомобилисты могут свободно передвигаться на своих машинах по данной территории, а запрет Артура Зиганшина является незаконным.
Директор Шарташского лесопарка на своей странице в социальной сети заявил о своем намерении исправить ситуацию. Он направил письмо мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой снять статус «дорога общего пользования» с улиц Отдыха и Пески, которые находятся на территории лесопарка.
По мнению Зиганшина, автомобили могут помешать благоустройству лесопарка, а также угрожать безопасности отдыхающих.
Напомним, Артур Зиганшин стал главой ГБУ «Шарташский лесопарк» в марте 2018 года. В рамках благоустройства в лесопарке планируется созданий инженерного обустройства и велосипедных дорожек, внедрение системы видеонаблюдения, установка шлагбаумов, лотков водоотведения, мусорных контейнеров, а также строительство площадок с тренажерами и установка освещения. Однако местные жители уверены, что Шарташ в течение двух лет будет застроен высотками. Артур Зиганшин заключил пари в социальной сети с одним из горожан, что на территории лесопарка не построят ЖК, ТЦ или бизнес-центр. Предметом спора, по инициативе директора, стал велосипед.