В Екатеринбургской епархии объяснили результаты опроса ВЦИОМ «перегретостью общества»
По мнению представителей Екатеринбургской епархии результаты опроса ВЦИОМа по поводу строительства Собора святой Екатерины в сквере за Драмтеатром являются некорректными и отражают недавнюю «перегретость общества», сообщает интернет-издание Znak.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 74% респондентов из числа жителей Екатеринбурга считают сквер у Драмтеатра неудачным местом для строительства храма. Однако по мнению екатеринбургской епархии, опрос был проведен в неудачное время, именно поэтому его результаты не отражают действительности.
Это всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю «перегретость» общества, завили в пресс-службе епархии.
В настоящий момент Фонд святой Екатерины готовит масштабную презентацию проекта храма, цитирует Znak пресс-службу епархии.
После публикации результатов опроса губернатор Евгений Куйвашев попросил исключить сквер за Драмтеатром из списка мест для строительства храма в опросе горожан.
Напомним, жители Екатеринбурга организовали акцию протеста после того, как вокруг сквера 13 мая появился забор. Горожане устраивали акции протеста в течение недели. За данный период были задержаны около 100 человек. После того как президент России призвал свердловские власти прислушаться к мнению общественности и провести опрос по поводу места строительства храма, забор был демонтирован. Администрация принимает предложения горожан относительно альтернативного места для строительства Собора святой Екатерины.