В Екатеринбургской епархии объяснили результаты опроса ВЦИОМ «перегретостью общества»

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 74% респондентов из числа жителей Екатеринбурга считают сквер у Драмтеатра неудачным местом для строительства храма. Однако по мнению екатеринбургской епархии, опрос был проведен в неудачное время, именно поэтому его результаты не отражают действительности.

Это всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю «перегретость» общества, завили в пресс-службе епархии.

В настоящий момент Фонд святой Екатерины готовит масштабную презентацию проекта храма, цитирует Znak пресс-службу епархии.

После публикации результатов опроса губернатор Евгений Куйвашев попросил исключить сквер за Драмтеатром из списка мест для строительства храма в опросе горожан.