В мэрию Екатеринбурга поступило 5,9 тыс. предложений по Храму святой Екатерины
Жители Екатеринбурга направили в мэрию 5,9 тысячи предложений по месту для строительства Храма святой Екатерины, пишет интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В настоящий момент заявки обрабатывают 35 специалистов. До завершения сбора данных остается еще восемь дней. После этого будет составлен список из предложенных вариантов, который будет выставлен на рейтинговое голосование.
В первый день в мэрию Екатеринбурга поступило более двух тысяч сообщений, тогда специалисты смогли обработать только 80 заявок.
Пикеты у Храма-на-Драме начались 13 мая, народные волнения пошли на спад после заявления президента России Владимира Путина о необходимости проведения народного голосования. В этот же день к горожанам обратилась мэрия столицы Урала с сообщением о возможном рассмотрении иных мест для строительства храма.
По данным ВЦИОМ, 74% опрошенных сочли место у Театра драмы неприемлемым для строительства храма. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 мая заявил, что театральный сквер будет исключен из списка вероятных мест для строительства Храма святой Екатерины.