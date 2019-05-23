В мэрию Екатеринбурга поступило 5,9 тыс. предложений по Храму святой Екатерины

В настоящий момент заявки обрабатывают 35 специалистов. До завершения сбора данных остается еще восемь дней. После этого будет составлен список из предложенных вариантов, который будет выставлен на рейтинговое голосование.

В первый день в мэрию Екатеринбурга поступило более двух тысяч сообщений, тогда специалисты смогли обработать только 80 заявок.

Пикеты у Храма-на-Драме начались 13 мая, народные волнения пошли на спад после заявления президента России Владимира Путина о необходимости проведения народного голосования. В этот же день к горожанам обратилась мэрия столицы Урала с сообщением о возможном рассмотрении иных мест для строительства храма.