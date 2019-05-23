В Свердловской области водитель осужден на три года за смерть пассажиров
В Каменском районном суде вынесен приговор водителю автомобиля, совершившему ДТП с гибелью двоих человек, сообщает прокуратура Свердловской области.
24 октября 2018 года Павел Ломаев, находясь за рулем автомобиля «Лада», двигался по дороге Камышлов — Каменск-Уральский. В салоне вместе с ним находились четыре пассажира. Мужчина не обеспечил контроль скорости и не справился с управлением на мокром дорожном полотне. В результате чего «Лада» врезалась в автобус «Богдан», находившийся на обочине.
Травмы различной степени тяжести получили пассажиры автобуса, двое пассажиров «Лады» погибли. В отношении Ломаева было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Мужчина признан виновным, ему назначено три года в колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством в течение трех лет.
В 2018 году к 3,5 годам в колонии-поселения был приговорен житель Асбеста, совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии погиб человек, находившийся в машине вместе с правонарушителем.