В Свердловской области водитель осужден на три года за смерть пассажиров

24 октября 2018 года Павел Ломаев, находясь за рулем автомобиля «Лада», двигался по дороге Камышлов — Каменск-Уральский. В салоне вместе с ним находились четыре пассажира. Мужчина не обеспечил контроль скорости и не справился с управлением на мокром дорожном полотне. В результате чего «Лада» врезалась в автобус «Богдан», находившийся на обочине.

Травмы различной степени тяжести получили пассажиры автобуса, двое пассажиров «Лады» погибли. В отношении Ломаева было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Мужчина признан виновным, ему назначено три года в колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством в течение трех лет.