Жительница Екатеринбурга задолжала 200 тысяч рублей 12-летнему сыну

Женщина по решению суда должна была ежемесячно выплачивать 12-летнему сыну 25% от дохода. Однако от данной обязанности екатеринбурженка уклонялась, что привело к образованию задолженности в размере 200 тысяч рублей. В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении.

Так как должница не явилась в суд, судебные приставы пришли к ней домой. Женщина впустила их в квартиру, а затем спряталась под одеяло и притворилась спящей. Это не помешало доставить гражданку в суд, где ей было назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток.