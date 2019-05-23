Жительница Екатеринбурга задолжала 200 тысяч рублей 12-летнему сыну
В Екатеринбурге женщина арестована на 10 суток за неуплату алиментов 12-летнему сыну, сообщает УФССП по Свердловской области.
Женщина по решению суда должна была ежемесячно выплачивать 12-летнему сыну 25% от дохода. Однако от данной обязанности екатеринбурженка уклонялась, что привело к образованию задолженности в размере 200 тысяч рублей. В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении.
Так как должница не явилась в суд, судебные приставы пришли к ней домой. Женщина впустила их в квартиру, а затем спряталась под одеяло и притворилась спящей. Это не помешало доставить гражданку в суд, где ей было назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток.
Ранее в Екатеринбурге должник по алиментам лишился «Нивы Шевроле». Машина была передана на хранение матери ребенка до момента погашения отцом задолженности по алиментам за семь месяцев.