Самоизоляция, день пятьдесят третий. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в период с 22 по 23 мая было подтверждено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших граждан составило 111 человек.

В город на обсервацию доставили еще 75 сотрудников СИЗО-1 из Екатеринбурга, где коронавирусная инфекция подтвердилась у медсестры учреждения.

В Нижний Тагил доставили более 70 сотрудников СИЗО-1 с подозрением на COVID-19

Сегодня у мусульман заканчивается священный месяц Рамадан. 24 мая верующие отмечают Ураза-Байрам. Как правило, в этот день в мечетях проходят массовые молитвы. Но в этом году мечеть в Нижнем Тагиле будет закрыта.

В Нижнем Тагиле из-за коронавируса мусульмане отметят Ураза-Байрам дома

Жители города продолжают обращаться с вопросами к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в Instagram.

Так, одна из жительниц спросила, что делать, если не получается устроиться на работу, так как кадровые отделы из-за пандемии не работают. Она попросила разрешить им работать.

Комментарий Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Еще одна жительница возмущена тем, что «Красное и Белое» работает, а магазины одежды и обуви — нет.

Комментарий Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Также к губернатору обратилась фельдшер скорой помощи. Она поинтересовалась, почему доплаты за работу с коронавирусом производятся выборочно.

Комментарий Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Индекс самоизоляции Яндекса, по данным на 19.00 составляет 2,5 балла. Это значит, что люди выходят на улицу. Кроме того, в течение недели среднее значение колеблется в районе 1,9-2,0 балла. Это говорит о том, что ежедневно на улицах много людей. Напомним, что индекс предоставляется для ознакомления, он не может быть использован для оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

Всего в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусом, общее количество заболевших составляет 3614 человек.