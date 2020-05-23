Театральный сезон в Свердловской области планируют открыть раньше обычного
Сегодня, 14:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области разработан поэтапный план выхода из режима ограничений учреждений культуры. Согласно ему, театральный сезон в регионе планируют начать летом. Об этом рассказала министр культуры региона Светлана Учайкина.
Сюжеты: Коронавирус
По ее словам, с 20 мая на работу выведена четверть сотрудников музеев и библиотек, которые ведут подготовительные работы к приему посетителей после снятия ограничительных мер. Театральный сезон в регионе также планируют начать летом, а не осенью.
Сeйчас рабoтников отпрaвляют в отпуск на мeсяц рaньше, и подгoтовку к нoвому сезoну они тaкже дoлжны начать раньше,отметила Учайкина.
Кроме того, по ее словам, театральные коллективы будут готовы выезжать в населенные пункты региона для выступления, если введут послабления режима.
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