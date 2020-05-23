В Екатеринбург прилетел самолет с эвакуированными туристами из Киргизии
Сегодня, 10:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
23 мая около часа ночи в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сел самолет из Киргизии. На его борту находились 150 человек, которые не смогли вовремя покинуть страну из-за эпидемии COVID-19, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Среди пассажиров были жители Мoсквы, Свердлoвской, Челябинскoй, Кургaнской, Тюмeнской, Новoсибирской, Томскoй, Кемерoвской областей, Алтайскoго, Пермскoго и Красноярскoго краев, Республики Башкoртостан и ХМАО. Сколько человек сошли в столице Урала не уточняется.
Теперь все прилетевшие будут помещены на 14-дневный карантин в обсерватор, где им проведут несколько тестов на коронавирус.
Напомним, ранее борт из Индии доставил в Россию 200 пассажиров, из которых в Екатеринбурге сошли 34 человека.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей