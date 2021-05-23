ДТП с Porsche и утонувший 7-летний мальчик. Итоги дня в Свердловской области

Массовое ДТП с четырьмя машинами произошло в Екатеринбурге на улице 8 Марта. По предварительным данным, водитель Porsche Panamera не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Solaris, который откинуло на Volkswagen Polo и Ford Focus. В аварии пострадала 54-летняя женщина. У нее диагностирована черепно-мозговая травма и перелом шейного отдела позвоночника. В связи с происшествием на дороге появились трудности с движением.