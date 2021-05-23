Мальчики 12 и 15 лет ушли гулять в лес и потерялись под Полевским

Инцидент случился днем 22 мая. Спустя час прогулки дети поняли, что потерялись. Тогда старший мальчик, у которого был с собой мобильный телефон, позвонил по единому номеру вызова экстренных служб 112. На поиски отправились полицейские и огнеборцы 64-й пожарно-спасательной части Полевского. По телефону ребятам сказали идти на звук пожарной сирены. Спустя полтора часа дети смогли выйти на сигнал спецтехники. После чего они были переданы родителям.
В общей сложности поисками занимались 11 человек и 3 единицы техники.
Напомним, 20 мая в Екатеринбурге нашли сразу трех человек, которых искали в течение нескольких дней.