Мальчики 12 и 15 лет ушли гулять в лес и потерялись под Полевским

Мальчики 12 и 15 лет без сопровождения взрослых пошли гулять в лес и заблудились в районе коллективных садов «Леспромхоз» и «Машиностроитель» под Полевским, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Инцидент случился днем 22 мая. Спустя час прогулки дети поняли, что потерялись. Тогда старший мальчик, у которого был с собой мобильный телефон, позвонил по единому номеру вызова экстренных служб 112. На поиски отправились полицейские и огнеборцы 64-й пожарно-спасательной части Полевского. По телефону ребятам сказали идти на звук пожарной сирены. Спустя полтора часа дети смогли выйти на сигнал спецтехники. После чего они были переданы родителям. В общей сложности поисками занимались 11 человек и 3 единицы техники. Напомним, 20 мая в Екатеринбурге нашли сразу трех человек, которых искали в течение нескольких дней. За день в Екатеринбурге нашлись сразу три пропавших человека

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