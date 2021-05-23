Мальчики 12 и 15 лет ушли гулять в лес и потерялись под Полевским

Мальчики 12 и 15 лет ушли гулять в лес и потерялись под Полевским
Мальчики 12 и 15 лет ушли гулять в лес и потерялись под Полевским
Сегодня, 20:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Мальчики 12 и 15 лет без сопровождения взрослых пошли гулять в лес и заблудились в районе коллективных садов «Леспромхоз» и «Машиностроитель» под Полевским, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Инцидент случился днем 22 мая. Спустя час прогулки дети поняли, что потерялись. Тогда старший мальчик, у которого был с собой мобильный телефон, позвонил по единому номеру вызова экстренных служб 112. На поиски отправились полицейские и огнеборцы 64-й пожарно-спасательной части Полевского. По телефону ребятам сказали идти на звук пожарной сирены. Спустя полтора часа дети смогли выйти на сигнал спецтехники. После чего они были переданы родителям.

В общей сложности поисками занимались 11 человек и 3 единицы техники.

Напомним, 20 мая в Екатеринбурге нашли сразу трех человек, которых искали в течение нескольких дней.

Материалы по теме:
детиМЧСПолевскойпоиски
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы