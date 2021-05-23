Отец убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца требует с обвиняемого 2 миллиона рублей

Отец убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца требует с обвиняемого 2 миллиона рублей
Отец убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца требует с обвиняемого 2 миллиона рублей
Сегодня, 18:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Отец 18-летнего Кирилла Горбунова, который был убит у бара «Американка» в Екатеринбурге, требует 2 миллиона рублей морального вреда с обвиняемого в совершении преступления.

По словам адвоката потерпевшего Василия Борисова, мужчина обосновал данное решение тем, что продолжает испытывать нравственные и физические страдания. Также он проходит курс лечения, поскольку из-за гибели сына его самочувствие резко ухудшилось, сообщает Е1.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2020 года возле бара в Екатеринбурге. Между молодым человеком и группой людей произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. На теле погибшего обнаружено десять ранений. Ранее молодой человек был судим за грабеж. В феврале друг убитого Кирилла Горбунова рассказал свою версию конфликта.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертькомпенсациядракамассовая дракаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы