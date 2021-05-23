Отец убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца требует с обвиняемого 2 миллиона рублей

Отец 18-летнего Кирилла Горбунова, который был убит у бара «Американка» в Екатеринбурге, требует 2 миллиона рублей морального вреда с обвиняемого в совершении преступления.

По словам адвоката потерпевшего Василия Борисова, мужчина обосновал данное решение тем, что продолжает испытывать нравственные и физические страдания. Также он проходит курс лечения, поскольку из-за гибели сына его самочувствие резко ухудшилось, сообщает Е1. Напомним, инцидент произошел в сентябре 2020 года возле бара в Екатеринбурге. Между молодым человеком и группой людей произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. На теле погибшего обнаружено десять ранений. Ранее молодой человек был судим за грабеж. В феврале друг убитого Кирилла Горбунова рассказал свою версию конфликта. Друг убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца раскрыл подробности конфликта

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