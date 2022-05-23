600 тысяч отсудил тагильский ростовщик Макаренко у поручителя своей заемщицы

600 тысяч отсудил тагильский ростовщик Макаренко у поручителя своей заемщицы
600 тысяч отсудил тагильский ростовщик Макаренко у поручителя своей заемщицы
Сегодня, 19:07ОбществоФото: 1MI

Тагильчанка выплатила уже 600 тысяч за долг подруги в 30 тысяч

600 тысяч рублей отсудил тагильский ростовщик Александр Макаренко у женщины, которая стала поручителем займа для своей знакомой. В 2015 году последняя заняла 30 тысяч рублей.

Пострадавшей от действий Макаренко женщине 61 год, Ирина работает в одной из поликлиник Нижнего Тагила. В 2015 году знакомая попросила ее стать поручителем, она заняла у Александра Макаренко 30 тысяч рублей.

Дело в том, что когда знакомая выплатила долг, Макаренко отдал ей на руки копию расписки, оригинал оставил себе и стал требовать пени и проценты. Когда начались суды, подруга объявила себя банкротом, поэтому деньги снимают с моей мамы, рассказала редакции TagilCity.ru дочь Ирины Дарья.

По ее словам, первый суд состоялся в 2017 году, с тех пор мама заплатила около 600 тысяч рублей. У нее уже накопился долг за квартиру, так как приставы вычитают 50% с зарплаты и пенсии. Даже были случаи, когда снимали социальную выплату.

Повестки в суд не приходят, не было ни одной. Охранник в суде рассказал мне, что рассматривается очень много исков Макаренко к тагильчанам, а люди платят вечно. В конце мая нам предстоит новый суд, ждем с ужасом, пояснила собеседница.

Дарья предоставила редакции решение одного из судов. Например, только за два года, Макаренко отсудил у поручительницы 217,4 тысячи рублей.

Александр Макаренко обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ответчиков оговоренную сумму вознаграждения в размере 83 тысячи рублей, штраф за просрочку обязательств по процентам в размере 29 тысяч рублей, пени — 99 тысяч рублей и проценты в размере 6,4 тысячи рублей. Для обеспечения иска Макаренко попросил наложить арест на имущество ответчиков, сказано в решении суда.

Напомним, тагильский ростовщик Александр Макаренко овладевает денежными средствами бывших заемщиков разными способами. Чаще всего он не отдает клиентам оригиналы расписок и через несколько лет он выдает оплаченные задолженности за непогашенные, требует проценты и штрафы и выигрывает суд.

Однако пострадавшие тагильчане продолжают бороться за свои денежные средства и недобросовестным ростовщиком. Летом 2021 года дело в суде выиграл ветеран боевых действий Александр Гришин. Мужчина занимал у Макаренко 100 тысяч рублей на ремонт машины. А осенью прошлого года Макаренко проиграл суд, когда пытался взыскать с родственников погибшего поручителя почти 350 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
суддолгискНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы