600 тысяч отсудил тагильский ростовщик Макаренко у поручителя своей заемщицы

Тагильчанка выплатила уже 600 тысяч за долг подруги в 30 тысяч

600 тысяч рублей отсудил тагильский ростовщик Александр Макаренко у женщины, которая стала поручителем займа для своей знакомой. В 2015 году последняя заняла 30 тысяч рублей.

Пострадавшей от действий Макаренко женщине 61 год, Ирина работает в одной из поликлиник Нижнего Тагила. В 2015 году знакомая попросила ее стать поручителем, она заняла у Александра Макаренко 30 тысяч рублей. Дело в том, что когда знакомая выплатила долг, Макаренко отдал ей на руки копию расписки, оригинал оставил себе и стал требовать пени и проценты. Когда начались суды, подруга объявила себя банкротом, поэтому деньги снимают с моей мамы, рассказала редакции TagilCity.ru дочь Ирины Дарья. По ее словам, первый суд состоялся в 2017 году, с тех пор мама заплатила около 600 тысяч рублей. У нее уже накопился долг за квартиру, так как приставы вычитают 50% с зарплаты и пенсии. Даже были случаи, когда снимали социальную выплату. Повестки в суд не приходят, не было ни одной. Охранник в суде рассказал мне, что рассматривается очень много исков Макаренко к тагильчанам, а люди платят вечно. В конце мая нам предстоит новый суд, ждем с ужасом, пояснила собеседница. Дарья предоставила редакции решение одного из судов. Например, только за два года, Макаренко отсудил у поручительницы 217,4 тысячи рублей. Александр Макаренко обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ответчиков оговоренную сумму вознаграждения в размере 83 тысячи рублей, штраф за просрочку обязательств по процентам в размере 29 тысяч рублей, пени — 99 тысяч рублей и проценты в размере 6,4 тысячи рублей. Для обеспечения иска Макаренко попросил наложить арест на имущество ответчиков, сказано в решении суда. Напомним, тагильский ростовщик Александр Макаренко овладевает денежными средствами бывших заемщиков разными способами. Чаще всего он не отдает клиентам оригиналы расписок и через несколько лет он выдает оплаченные задолженности за непогашенные, требует проценты и штрафы и выигрывает суд. Однако пострадавшие тагильчане продолжают бороться за свои денежные средства и недобросовестным ростовщиком. Летом 2021 года дело в суде выиграл ветеран боевых действий Александр Гришин. Мужчина занимал у Макаренко 100 тысяч рублей на ремонт машины. А осенью прошлого года Макаренко проиграл суд, когда пытался взыскать с родственников погибшего поручителя почти 350 тысяч рублей. Тагильский ростовщик вновь обогащается за счет заемщиков через суды

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