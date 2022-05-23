600 тысяч отсудил тагильский ростовщик Макаренко у поручителя своей заемщицы

Пострадавшей от действий Макаренко женщине 61 год, Ирина работает в одной из поликлиник Нижнего Тагила. В 2015 году знакомая попросила ее стать поручителем, она заняла у Александра Макаренко 30 тысяч рублей.
Дело в том, что когда знакомая выплатила долг, Макаренко отдал ей на руки копию расписки, оригинал оставил себе и стал требовать пени и проценты. Когда начались суды, подруга объявила себя банкротом, поэтому деньги снимают с моей мамы, рассказала редакции TagilCity.ru дочь Ирины Дарья.
По ее словам, первый суд состоялся в 2017 году, с тех пор мама заплатила около 600 тысяч рублей. У нее уже накопился долг за квартиру, так как приставы вычитают 50% с зарплаты и пенсии. Даже были случаи, когда снимали социальную выплату.
Повестки в суд не приходят, не было ни одной. Охранник в суде рассказал мне, что рассматривается очень много исков Макаренко к тагильчанам, а люди платят вечно. В конце мая нам предстоит новый суд, ждем с ужасом, пояснила собеседница.
Дарья предоставила редакции решение одного из судов. Например, только за два года, Макаренко отсудил у поручительницы 217,4 тысячи рублей.
Александр Макаренко обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ответчиков оговоренную сумму вознаграждения в размере 83 тысячи рублей, штраф за просрочку обязательств по процентам в размере 29 тысяч рублей, пени — 99 тысяч рублей и проценты в размере 6,4 тысячи рублей. Для обеспечения иска Макаренко попросил наложить арест на имущество ответчиков, сказано в решении суда.
Напомним, тагильский ростовщик Александр Макаренко овладевает денежными средствами бывших заемщиков разными способами. Чаще всего он не отдает клиентам оригиналы расписок и через несколько лет он выдает оплаченные задолженности за непогашенные, требует проценты и штрафы и выигрывает суд.
Однако пострадавшие тагильчане продолжают бороться за свои денежные средства и недобросовестным ростовщиком. Летом 2021 года дело в суде выиграл ветеран боевых действий Александр Гришин. Мужчина занимал у Макаренко 100 тысяч рублей на ремонт машины. А осенью прошлого года Макаренко проиграл суд, когда пытался взыскать с родственников погибшего поручителя почти 350 тысяч рублей.