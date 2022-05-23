Банк Хоум Кредит объявлен лауреатом престижной премии Frank Payroll Awards

Банк Хоум Кредит объявлен лауреатом престижной премии Frank Payroll Awards
Банк Хоум Кредит объявлен лауреатом престижной премии Frank Payroll Awards
Сегодня, 20:24ОбществоФото: homecredit
Престижной премии Frank Payroll Awards 2022 удостоен Банк Хоум Кредит. Российский коммерческий банк стал победителем номинации под названием «Самая выгодная зарплатная карта для массовых клиентов».

Аналитики агентства Frank RG уточнили, что при составлении рейтингов учитывались тарифы на снятие наличных средств, выгоды от применения зарплатных карт, а также денежные переводы по картам. Эксперты детально изучили, кроме прочего, условия, предлагаемые банками своим индивидуальным зарплатным клиентам, пишут корреспонденты newizv.ru.

Список конкурентных преимуществ Банка Хоум Кредит выглядит следующим образом: бесплатное обслуживание, кешбэк до 30 процентов за покупки у партнеров, возможность ежемесячного выбора категорий с кешбэками в размере до пяти процентов, высокие лимиты бесплатных денежных переводов и снятия средств наличными в любых банкоматах.

Корпоративным партнерам Банк Хоум Кредит предлагает сегодня Masspayment. Благодаря этому удобному сервису в едином реестре объединяются платежи в различных банковских структурах и становится возможной своевременная выплата зарплат без излишних комиссий и потерянного времени.

Отметим, что по давно сложившейся традиции престижную премию Frank Awards присуждают лучшим банковским организациям и финансовым институтам, осуществляющим деятельность в различных сегментах российского бизнеса. Payroll Awards 2022 является первой премией от Frank RG, которая посвящена зарплатным проектам.

Речь идет не о первой премии, которой удостоен Банк Хоум Кредит профессионалами отрасли. Ранее один из лидеров отечественного рынка потребительского кредитования получил престижную премию от «Банки.ру». Авторитетный финансовый портал высоко оценил сразу два продукта – дебетовую карту «Польза» и кредитную карту «120 дней без %». Банк Хоум Кредит получил премию «Банк года».

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