Банк Хоум Кредит объявлен лауреатом престижной премии Frank Payroll Awards

Аналитики агентства Frank RG уточнили, что при составлении рейтингов учитывались тарифы на снятие наличных средств, выгоды от применения зарплатных карт, а также денежные переводы по картам. Эксперты детально изучили, кроме прочего, условия, предлагаемые банками своим индивидуальным зарплатным клиентам, пишут корреспонденты newizv.ru.
Список конкурентных преимуществ Банка Хоум Кредит выглядит следующим образом: бесплатное обслуживание, кешбэк до 30 процентов за покупки у партнеров, возможность ежемесячного выбора категорий с кешбэками в размере до пяти процентов, высокие лимиты бесплатных денежных переводов и снятия средств наличными в любых банкоматах.
Корпоративным партнерам Банк Хоум Кредит предлагает сегодня Masspayment. Благодаря этому удобному сервису в едином реестре объединяются платежи в различных банковских структурах и становится возможной своевременная выплата зарплат без излишних комиссий и потерянного времени.
Отметим, что по давно сложившейся традиции престижную премию Frank Awards присуждают лучшим банковским организациям и финансовым институтам, осуществляющим деятельность в различных сегментах российского бизнеса. Payroll Awards 2022 является первой премией от Frank RG, которая посвящена зарплатным проектам.
Речь идет не о первой премии, которой удостоен Банк Хоум Кредит профессионалами отрасли. Ранее один из лидеров отечественного рынка потребительского кредитования получил престижную премию от «Банки.ру». Авторитетный финансовый портал высоко оценил сразу два продукта – дебетовую карту «Польза» и кредитную карту «120 дней без %». Банк Хоум Кредит получил премию «Банк года».