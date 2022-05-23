Краснодарский ЮЗТС произвел обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли

Краснодарский ЮЗТС произвел обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли
Краснодарский ЮЗТС произвел обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли
Вчера, 17:11Общество
Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодаре закончил работу над сборкой карусельного обрабатывающего центра для авиационного и космического двигателестроения. 

Назначение нового обрабатывающего центра заключается в производстве деталей для газотурбинной техники. Отличительная характеристика - повышенный класс точности. Оборудование может заменить несколько станков и будет использоваться для обработки сложнейших деталей весом до 25 тонн и диаметром до двух с половиной метров.

Напомним, новый обрабатывающий центр является третьим станком подобной спецификации, изготовленным на ЮЗТС в рамках исполнения государственного контракта. Оборудование, которое завод изготовил ранее, успешно эксплуатируется и по результатам прошлого года в рейтинге промышленных достижений РФ федерального агентства “Капитал страны” занимает 6-е место.

ООО “Южный завод тяжелого станкостроения” было основано в 2016 году на базе станкостроительного завода имени Седина и является правообладателем его товарного знака. Предприятие производит продукцию, которая востребована в разных отраслях, в том числе энергомашиностроении, атомном машиностроении, авиастроении и металлургии.

На данный момент в производстве у предприятия находится свыше 20 станков и сложных обрабатывающих центров. Основные заказчики ЮЗТС - государственные корпорации Российской Федерации.

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