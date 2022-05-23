Краснодарский ЮЗТС произвел обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли

Назначение нового обрабатывающего центра заключается в производстве деталей для газотурбинной техники. Отличительная характеристика - повышенный класс точности. Оборудование может заменить несколько станков и будет использоваться для обработки сложнейших деталей весом до 25 тонн и диаметром до двух с половиной метров.