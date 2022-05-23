Кубок Анатолия Рахлина по дзюдо пройдет в рамках ПМЭФ-2022

“Мы ведем переговоры с зарубежными командами, поэтому география турнира может еще увеличиться. Сегодняшний турнир является хорошим примером того, как спорт может оставаться вне политики, – отметил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин. – Если бы сегодня отец видел эти соревнования, а также уровень современного развития дзюдо в Петербурге, уровень команды его родного клуба „Турбостроитель“, то он бы оценил. Для своих воспитанников он был педагогом, воспитателем, отцом. Кроме тренировок, он учил дружбе и честности, а также он растил крепких духом людей, учил верить в себя, гнуться, но не ломаться ни при каких жизненных обстоятельствах. Вся его жизнь была служением дзюдо”, – рассказал Рахлин.