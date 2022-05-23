Кубок Анатолия Рахлина по дзюдо пройдет в рамках ПМЭФ-2022

Кубок Анатолия Рахлина по дзюдо пройдет в рамках ПМЭФ-2022
Кубок Анатолия Рахлина по дзюдо пройдет в рамках ПМЭФ-2022
Сегодня, 00:06ОбществоФото: pixabay.com
X Международные соревнования по дзюдо “Кубок Анатолия Рахлина” пройдут среди юношей и девушек с 15 по 17 июня под эгидой Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие дзюдоисты из России, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также Таджикистана. Об этом пишет sovsport.ru.

“Мы ведем переговоры с зарубежными командами, поэтому география турнира может еще увеличиться. Сегодняшний турнир является хорошим примером того, как спорт может оставаться вне политики, – отметил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин. – Если бы сегодня отец видел эти соревнования, а также уровень современного развития дзюдо в Петербурге, уровень команды его родного клуба „Турбостроитель“, то он бы оценил. Для своих воспитанников он был педагогом, воспитателем, отцом. Кроме тренировок, он учил дружбе и честности, а также он растил крепких духом людей, учил верить в себя, гнуться, но не ломаться ни при каких жизненных обстоятельствах. Вся его жизнь была служением дзюдо”, – рассказал Рахлин.

В первый день соревнований будут разыграны медали среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. А в последующие два дня за награды поборются спортсмены 2005-2007 годов рождения. Кубок Анатолия Рахлина является особо значимым мероприятием министерства спорта, который был интегрирован в SPIEF Sport Week при поддержке фонда Росконгресс.

Анатолий Рахлин являлся уроженцем города Ленинграда. В 1964 году у Анатолия Рахлина начал заниматься дзюдо будущий президент РФ Владимир Путин. Кроме того, под непосредственным руководством Рахлина спортивный клуб “Турбостроитель” стал ведущим центром отечественного дзюдо. С 2008 по 2012 год он руководил женской сборной России по дзюдо, которая три раза выиграла чемпионат Европы в командном зачете, а также успешно выступала на чемпионатах мира.

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