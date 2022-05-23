Оспа обезьян и холера шагают по миру, а сборщики подписей выложили данные тагильчан

Инфекции обезьяньей оспы и холеры вышли из-под контроля, фекальные ручьи благоухают в пригороде, а сборщики подписей против повышения цен на проезд выложили в сеть данные тагильчан — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за понедельник, 23 мая.

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