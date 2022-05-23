Оспа обезьян и холера шагают по миру, а сборщики подписей выложили данные тагильчан

Сборщики подписей против повышения цен на проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила опубликовали в соцсетях листы с персональными данными горожан. Тагильчан опрашивали на остановках и предлагали оставить для связи свои имена и номера телефонов, при этом о разрешении обнародовать эти данные разговора не было. Редакция связалась с респондентами, которые поделились с TagilCity.ru информацией об обстоятельствах опроса.
Мэрии Нижнего Тагила поручили начать подготовку к борьбе с холерой и другими заболеваниями. Риск завоза данной инфекции в Нижний Тагил существует, поэтому администрация муниципалитета должна быть во все оружие. На территории всего города должен быть усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием водопроводных и канализационных сетей, других водных объектов, торговых объектов и общественных мест.
Еще одна инфекция, о которой предупреждают эпидемиологи всего мира, обезьянья оспа, стала объектом пристального внимания СМИ. За последние несколько дней данное заболевание распространилось там, где риск инфицирования им приближен к нулю. Существует ли опасность для тагильчан, рассказали в Роспотребнадзоре Нижнего Тагила.
Прошлая неделя добавила в копилку тагильчан аромата, точнее, зловония от фекальных рек в пригороде. Вишенкой на торте стали превышения ПДК по сероводороду и придорожное кафе в ГГО. Чем селян не устроил запах горелого масла, а также кто и куда сливает отходы канализации, читайте в нашем материале.
Самому старшему участнику конфликта на Вагонке по делу об украденной электронной сигарете грозит реальный срок. На подростка завели уголовное дело.
Тагильчанка выплачивает 600 тысяч рублей ростовщику за долг своей подруги в 20 раз меньше. Скандально известный Александр Макаренко вновь стал обсуждаемой в СМИ персоной из-за очередного дела о взыскании задолженности. На этот раз ростовщик не отдал оригинал расписки знакомой 61-летней медсестры одной из местных поликлиник. Почему суд встает на сторону Макаренко, который зарабатывает на доверчивости и наивности других, читайте ниже.
Восьмимесячный ребенок умер во время ночного совместного сна со своим отцом. Пьяный екатеринбуржец заснул вместе с малышом и задавил его. Окончательную причину смерти установит вскрытие.