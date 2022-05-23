Полторы тысячи школьников Нижнего Тагила услышали «Последний звонок»

В Нижнем Тагиле последний звонок прозвенел для полутора тысяч одиннадцатиклассников, - сообщает пресс-служба администрации города. Во всех школах прошли торжественные линейки, детей поздравляли представители муниципалитета и депутаты Нижнетагильской городской Думы.
Так Глава города Владислав Пинаев посетил школу № 69. Оттуда в этом году выпустится 61 подросток. В своём обращении к ребятам мэр высказал уверенность, что предстоящие экзамены все сдадут хорошо, каждый поступит в намеченное учебное заведение, а после найдёт своём место в жизни.
Наша система образования показывает хорошие результаты, и я надеюсь, что экзамены пройдут успешно для ребят, и все цели будут ими достигнуты. Я желаю выпускникам не потеряться в жизни и найти то дело и ту профессию, которой они посвятят свою трудовую деятельность. И, конечно, самое главное – не терять связь со своими друзьями и сохранять это чувство дружбы не только с одноклассниками, но и с учителямисказал Владислав Пинаев.
Также Глава города побывал и в старейшей школе Нижнего Тагила № 32. Она дала путёвку в жизнь 35 выпускникам, 16 из которых «За особые успехи в учении» претендуют на золотую медаль.