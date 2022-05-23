Полторы тысячи школьников Нижнего Тагила услышали «Последний звонок»

Наша система образования показывает хорошие результаты, и я надеюсь, что экзамены пройдут успешно для ребят, и все цели будут ими достигнуты. Я желаю выпускникам не потеряться в жизни и найти то дело и ту профессию, которой они посвятят свою трудовую деятельность. И, конечно, самое главное – не терять связь со своими друзьями и сохранять это чувство дружбы не только с одноклассниками, но и с учителямисказал Владислав Пинаев.