После статьи на Properm.ru прокуратура проверяет илонакопитель «Новогора»

Авторы материала обратили внимание аудитории на тот факт, что не прекращается эксплуатация исчерпавшего все свои ресурсы илонакопителя № 10 компании «Новогор». Это связано с тем, что отсутствует место для вывоза отходов с биологических очистных сооружений (БОС).