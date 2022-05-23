После статьи на Properm.ru прокуратура проверяет илонакопитель «Новогора»

Как сообщили журналисту Properm.ru в прокуратуре Пермского края, сотрудники территориальных и специализированных прокуратур ежедневно осуществляют мониторинг интернета и массмедиа, сообщает Properm.ru. По фактам нарушений действующего в РФ законодательства проверки проводят без распоряжений.
В надзорном органе сообщили, что проверка стартовала сразу после того, как была опубликована статья о возможной экологической катастрофе в Пермском крае.
Авторы материала обратили внимание аудитории на тот факт, что не прекращается эксплуатация исчерпавшего все свои ресурсы илонакопителя № 10 компании «Новогор». Это связано с тем, что отсутствует место для вывоза отходов с биологических очистных сооружений (БОС).
Вопросы возникли и к санитарно-защитной зоне для илонакопителя и БОС: в нее попали жилые дома, садово-огородные участки, святой источник и археологический памятник.
Результаты проверки перечисленных информационным изданием фактов станут известны через месяц.