После статьи на Properm.ru прокуратура проверяет илонакопитель «Новогора»

После статьи на Properm.ru прокуратура проверяет илонакопитель «Новогора»
После статьи на Properm.ru прокуратура проверяет илонакопитель «Новогора»
Сегодня, 18:29Общество
После публикации информационным порталом Properm.ru статьи на тему «Это экологическая катастрофа» сотрудники Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры начали проверку. Материал об исчерпавшем свои ресурсы илонакопителе вышел 19 мая 2022 года.  

Как сообщили журналисту Properm.ru в прокуратуре Пермского края, сотрудники территориальных и специализированных прокуратур ежедневно осуществляют мониторинг интернета и массмедиа, сообщает Properm.ru. По фактам нарушений действующего в РФ законодательства проверки проводят без распоряжений.

В надзорном органе сообщили, что проверка стартовала сразу после того, как была опубликована статья о возможной экологической катастрофе в Пермском крае.

Авторы материала обратили внимание аудитории на тот факт, что не прекращается эксплуатация исчерпавшего все свои ресурсы илонакопителя № 10 компании «Новогор». Это связано с тем, что отсутствует место для вывоза отходов с биологических очистных сооружений (БОС).

Вопросы возникли и к санитарно-защитной зоне для илонакопителя и БОС: в нее попали жилые дома, садово-огородные участки, святой источник и археологический памятник.

Результаты проверки перечисленных информационным изданием фактов станут известны через месяц.

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