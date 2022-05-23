Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил рост благосостояния граждан

Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил рост благосостояния граждан
Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил рост благосостояния граждан
Сегодня, 16:14Общество
Федеральный медиахолдинг 1MI совместно с Институтом развития интернета презентовали масштабный национальный проект под названием «20 главных событий России за 20 лет».

В течение многих лет признаком благосостояния считалось для россиян наличие личного авто, сообщает сайт rostovgazeta.ru. Во времена Советского Союза машина была не средством передвижения, а настоящей роскошью. На покупку авто наши соотечественники собирали едва ли не до пенсии: стоили они тогда чересчур дорого, а еще на них были очереди.

В 1990-е годы дефицит исчез, между тем личный транспорт доступнее не стал — у подавляющего советских граждан денег на подобные приобретения элементарно не было.

За последнее 20-летие по такому показателю, как обеспеченность граждан личным транспортом, России удалось вырваться далеко вперед. В 1993 году автомобилизация достигала в нашем государстве уровня в 76 машин на 1000 граждан. К 2016 году эта цифра составляла уже 285. По состоянию на 1 января 2021 года в России были зарегистрированы 45 миллионов единиц легкового транспорта.

Статистика подтверждает, что уровень благосостояния российского населения демонстрирует постоянный рост. В 2019–2020 годах финансовое благосостояние граждан повышалось в среднем на 13 процентов. Об этом свидетельствуют итоги масштабного исследования, проведенного экспертами Boston Consulting Group.

Западные специалисты озвучили также подсчеты по частным состояниям россиян. В открытых источниках содержится следующая информация: суммы, которыми владеют частные лица в РФ, сопоставимы с 90% ВВП страны. Причем здесь учтены только их вклады в банковских организациях и иных финансовых учреждениях, валюты, пенсии, акции, облигации, покупки страховок жизни и инвестиционные вклады в фонды.

В расчет не приняты финансовые сбережения, хранящиеся дома, цены на имеющееся у граждан движимое и недвижимое имущество, а также стоимость принадлежащих им камней и драгоценных металлов.

Благосостояние россиян постоянно растет по мере стабилизации экономики, полагают западные аналитики. Стратегия Правительства РФ, ориентированная на оказание поддержки отечественным производителям и на быстрое развитие внутреннего рынка, уже доказала, что действительно эффективна. Эксперты аргументировали это тем, что размеры заработных плат россиян не только стабилизировались, но и стали повышаться.

Российский финансовый сектор развивается, и все более доступным становится для населения дешевое кредитование — как потребительское, так и ипотечное. Общее качество жизни граждан в итоге значительно выросло, и в собственности у многих есть уже не только жилье, но и личные автомобили.

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