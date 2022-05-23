Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил рост благосостояния граждан

В течение многих лет признаком благосостояния считалось для россиян наличие личного авто, сообщает сайт rostovgazeta.ru. Во времена Советского Союза машина была не средством передвижения, а настоящей роскошью. На покупку авто наши соотечественники собирали едва ли не до пенсии: стоили они тогда чересчур дорого, а еще на них были очереди.