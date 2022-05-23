Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил рост благосостояния граждан

В течение многих лет признаком благосостояния считалось для россиян наличие личного авто, сообщает сайт rostovgazeta.ru. Во времена Советского Союза машина была не средством передвижения, а настоящей роскошью. На покупку авто наши соотечественники собирали едва ли не до пенсии: стоили они тогда чересчур дорого, а еще на них были очереди.
В 1990-е годы дефицит исчез, между тем личный транспорт доступнее не стал — у подавляющего советских граждан денег на подобные приобретения элементарно не было.
За последнее 20-летие по такому показателю, как обеспеченность граждан личным транспортом, России удалось вырваться далеко вперед. В 1993 году автомобилизация достигала в нашем государстве уровня в 76 машин на 1000 граждан. К 2016 году эта цифра составляла уже 285. По состоянию на 1 января 2021 года в России были зарегистрированы 45 миллионов единиц легкового транспорта.
Статистика подтверждает, что уровень благосостояния российского населения демонстрирует постоянный рост. В 2019–2020 годах финансовое благосостояние граждан повышалось в среднем на 13 процентов. Об этом свидетельствуют итоги масштабного исследования, проведенного экспертами Boston Consulting Group.
Западные специалисты озвучили также подсчеты по частным состояниям россиян. В открытых источниках содержится следующая информация: суммы, которыми владеют частные лица в РФ, сопоставимы с 90% ВВП страны. Причем здесь учтены только их вклады в банковских организациях и иных финансовых учреждениях, валюты, пенсии, акции, облигации, покупки страховок жизни и инвестиционные вклады в фонды.
В расчет не приняты финансовые сбережения, хранящиеся дома, цены на имеющееся у граждан движимое и недвижимое имущество, а также стоимость принадлежащих им камней и драгоценных металлов.
Благосостояние россиян постоянно растет по мере стабилизации экономики, полагают западные аналитики. Стратегия Правительства РФ, ориентированная на оказание поддержки отечественным производителям и на быстрое развитие внутреннего рынка, уже доказала, что действительно эффективна. Эксперты аргументировали это тем, что размеры заработных плат россиян не только стабилизировались, но и стали повышаться.
Российский финансовый сектор развивается, и все более доступным становится для населения дешевое кредитование — как потребительское, так и ипотечное. Общее качество жизни граждан в итоге значительно выросло, и в собственности у многих есть уже не только жилье, но и личные автомобили.