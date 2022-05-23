В Свердловской области установили сроки охоты на дичь и птицу

В Свердловской области определили сроки охоты на дичь и птицу, сообщает региональный департамент информационной политики. Власти ограничили применение охотниками телевизоров и приборов ночного видения.
Отныне в области установлен единый срок охоты на кабана – с 1 августа до конца февраля. Ранее охотиться на кабанов нельзя.
Отмечается, что охота на селезней с использованием манных уток в этом году разрешается в период с 25 апреля по 25 мая. На боровую дичь можно охотиться с 5 августа.
Со световыми устройствами, тепловизорами и прочими приборами охотиться можно исключительно на копытных животных и медведей.