В Свердловской области установили сроки охоты на дичь и птицу

В Свердловской области установили сроки охоты на дичь и птицу
В Свердловской области установили сроки охоты на дичь и птицу
Сегодня, 14:09ОбществоФото: pixabay.com
В Свердловской области определены сроки охоты на кабанов, копытных животных, дичь.

В Свердловской области определили сроки охоты на дичь и птицу, сообщает региональный департамент информационной политики. Власти ограничили применение охотниками телевизоров и приборов ночного видения.

Отныне в области установлен единый срок охоты на кабана – с 1 августа до конца февраля. Ранее охотиться на кабанов нельзя.

Отмечается, что охота на селезней с использованием манных уток в этом году разрешается в период с 25 апреля по 25 мая. На боровую дичь можно охотиться с 5 августа.

Со световыми устройствами, тепловизорами и прочими приборами охотиться можно исключительно на копытных животных и медведей.

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Новости УрФО
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