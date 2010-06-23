Абрамович — первый в рейтинге владельцев самых дорогих самолетов

По оценке журнала «Финанс», только при покупке Boeing 767–300 обошелся Абрамовичу в 100 миллионов долларов. По некоторым данным, салон самолета отделан красным и ореховым деревом и включает банкетный зал на 30 персон, кухню, рабочий кабинет и спальню. В общей сложности убранство помещений обошлось Абрамовичу еще в 15 миллионов. На второй строчке рейтинга — член Совета Федерации Сулейман Керимов. А вот у самого богатого россиянина по версии Forbes Владимира Лисина личного самолета вообще нет, отмечает газета Труд.