Абрамович — первый в рейтинге владельцев самых дорогих самолетов
23 июня 2010, 16:40ОбществоArtem
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Оказывается, Роман Абрамович — хозяин не только самой дорогой яхты в мире и самого дорогого жилого дома в Англии: еще он владеет самым дорогостоящим бизнес-самолетом.
По оценке журнала «Финанс», только при покупке Boeing 767–300 обошелся Абрамовичу в 100 миллионов долларов. По некоторым данным, салон самолета отделан красным и ореховым деревом и включает банкетный зал на 30 персон, кухню, рабочий кабинет и спальню. В общей сложности убранство помещений обошлось Абрамовичу еще в 15 миллионов. На второй строчке рейтинга — член Совета Федерации Сулейман Керимов. А вот у самого богатого россиянина по версии Forbes Владимира Лисина личного самолета вообще нет, отмечает газета Труд.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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