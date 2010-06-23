Более 500-т подростков Ленинского района г. Нижний Тагил нашли себе работу на лето
23 июня 2010, 17:11ОбществоArtem
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Они трудоустроены на 86-ти предприятиях и организациях. Число работающих подростков сейчас вдвое больше, чем в июне прошлого года.
Кроме этого, 214 учащихся проходят производственную практику на 34 предприятиях. В основном рабочие места для подростков предоставили предприятия ЖКХ. Им нужны рабочие руки для благоустройства территорий. По-прежнему востребована молодежь в компаниях операторов сотовой связи. Многие подростки работают на предприятиях торговли и общественного питания района. Это крупные торговые сети, рынки, столовые, кафе, пиццерии. Кроме того, школьники работают в отрядах мэра. Так, в Ленинском районе в июне действуют 9 отрядов мэра, в которых трудится 131 человек, отмечает сайт ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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