Более 500-т подростков Ленинского района г. Нижний Тагил нашли себе работу на лето

Кроме этого, 214 учащихся проходят производственную практику на 34 предприятиях. В основном рабочие места для подростков предоставили предприятия ЖКХ. Им нужны рабочие руки для благоустройства территорий. По-прежнему востребована молодежь в компаниях операторов сотовой связи. Многие подростки работают на предприятиях торговли и общественного питания района. Это крупные торговые сети, рынки, столовые, кафе, пиццерии. Кроме того, школьники работают в отрядах мэра. Так, в Ленинском районе в июне действуют 9 отрядов мэра, в которых трудится 131 человек, отмечает сайт ntagil.org.