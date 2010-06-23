Мэр г. Нижний Тагил Валентина Исаева отчитается перед депутатами
23 июня 2010, 17:28ОбществоArtem
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Мэр Валентина Исаева отчитается перед депутатами городской Думы по итогам работы в 2009-м году.
Очередное заседание Думы состоится 24-го июня. Как рассказали нам в аппарате Думы, ожидается, что доклад мэра продлится более часа. За это время Валентина Исаева даст общую характеристику социально-экономического развития города, его инвестиционной привлекательности, расскажет о работе городского хозяйства, достижениях малого и среднего бизнеса, об экологии, демографии, противодействию коррупции и других аспектах жизни Нижнего Тагила. После этого депутаты смогут задать главе города интересующие их вопросы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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