Мэр г. Нижний Тагил Валентина Исаева отчитается перед депутатами

Очередное заседание Думы состоится 24-го июня. Как рассказали нам в аппарате Думы, ожидается, что доклад мэра продлится более часа. За это время Валентина Исаева даст общую характеристику социально-экономического развития города, его инвестиционной привлекательности, расскажет о работе городского хозяйства, достижениях малого и среднего бизнеса, об экологии, демографии, противодействию коррупции и других аспектах жизни Нижнего Тагила. После этого депутаты смогут задать главе города интересующие их вопросы.