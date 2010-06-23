Международные эксперты оценивают комплекс трамплинов на Долгой в г. Нижний Тагил

Кроме г .Нижний Тагил такие же трамплинные комплексы возводятся еще в пяти городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иркутск и Чайковский. Строительство тагильских трамплинов начато на 7 месяцев раньше, что дает большое преимущество. Как рассказал нам координатор международной федерации лыжного спорта Хорс Тильман, который приехал проверить темпы строительства в Нижнем Тагиле, скорее всего, именно наши трамплины первыми сдадут в эксплуатацию.