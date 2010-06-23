Международные эксперты оценивают комплекс трамплинов на Долгой в г. Нижний Тагил
23 июня 2010, 17:40ОбществоArtem
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Если они убедятся, что темпы строительства соответствуют заявленным, то Нижний Тагил может получить право проведения Кубка Мира 2012 года.
Как рассказал нам депутат палаты представителей законодательного собрания Свердловской области Алексей Чеканов, сегодня график возведения комплекса выдерживается.
Кроме г .Нижний Тагил такие же трамплинные комплексы возводятся еще в пяти городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иркутск и Чайковский. Строительство тагильских трамплинов начато на 7 месяцев раньше, что дает большое преимущество. Как рассказал нам координатор международной федерации лыжного спорта Хорс Тильман, который приехал проверить темпы строительства в Нижнем Тагиле, скорее всего, именно наши трамплины первыми сдадут в эксплуатацию.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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