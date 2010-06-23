Мила Йовович снимется в российском фильме

Она исполнит роль столичной красавицы, на сердце которой претендуют сразу два жениха. Режиссером фильма, рабочее название которого "Выкрутасы", выступил Лео Габриадзе. Роли молодых людей сыграют Иван Ургант и Константин Хабенский. При этом в сентябре выходит четвертая часть фильма "Обитель Зла", в которой Мила Йовович играет главную роль.