Мила Йовович снимется в российском фильме
23 июня 2010, 16:34ОбществоArtem
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Мила Йовович приступила к съемкам в новой российской комедии, продюсером которой выступает Тимур Бекмамбетов.
Она исполнит роль столичной красавицы, на сердце которой претендуют сразу два жениха. Режиссером фильма, рабочее название которого "Выкрутасы", выступил Лео Габриадзе. Роли молодых людей сыграют Иван Ургант и Константин Хабенский. При этом в сентябре выходит четвертая часть фильма "Обитель Зла", в которой Мила Йовович играет главную роль.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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