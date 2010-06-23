Минимум на неделю жители Вагонки в г. Нижний Тагил останутся без газа

Как рассказали нам в компании «Уральские газовые сети», вагонскому оборудованию уже 40 лет. Ресурс его работы исчерпан. Газовикам предстоит заменить оборудование на новое и современное, срок службы которого гораздо больше. В связи с этими ремонтами подача газа в жилые дома Дзержинского района будет остановлена с 6-го июля. А с 12-го по 25-ое июля будет проводиться повторный пуск газа. По специальному графику газовики будут проверять исправность плит в домах жителей Вагонки, и только после этого подключат «голубое топливо». Таким образом, в некоторых домах Вагонки газа может не быть около 20-ти дней. При этом, как уверяют специалисты, промышленные объекты отключать не станут, и горячая вода в квартирах жителей района будет.