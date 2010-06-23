По программе утилизации чаще других покупают ВАЗы
23 июня 2010, 16:52ОбществоArtem
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Самыми популярными машинами, покупаемыми по программе утилизации, стали автомобили ВАЗ.
Из 200 тысяч сертификатов - более 160 тысяч пойдут на покупку ВАЗовских моделей. На втором месте машины Renault - почти 11 тысяч, и на третьем - Ford. Незначительный остаток поделили между собой остальные участники программы, - пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на Минпромторг. Всего в перечне автомобилей, которые можно купить по программе утилизации было 66 различных моделей отечественной сборки, отмечает радиостанция ЭМЕ.
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© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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