Почти 900 миллионов распределят завтра депутаты г. Нижний Тагил

На заседании городской Думы завтра пройдет очередная корректировка бюджета этого года. Как рассказали нам в аппарате Думы, распределить нужно 122 миллиона 722-е тысячи собственных доходов и 761 миллион 512 тысяч рублей межбюджетных трансфертов. БОльшая часть этих средств будет направлена на капитальный ремонт многоквартирных домов. 700 миллионов на эти цели пришли из федерального фонда реформирования ЖКХ, еще 42 миллиона – из областного бюджета. Часть дополнительных доходов, как ожидается, направят на оплату отопления и горячей воды в бюджетных организациях. Долгожданные 2 миллиона выделят на муниципальные пособия по рождению второго и последующих детей. Около 3-х миллионов получит детсад № 25 на закупку оборудования. Еще 2 миллиона рублей будет направлено на оказание высокотехнологичной кардиологической помощи в ЦГБ № 4. Это, кстати, была инициатива депутатов, отметили в аппарате Думы. И почти 2,5 миллиона потратят на закупку двух реанимобилей, один из них самого высокого класса.