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Почти 900 миллионов распределят завтра депутаты г. Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти 900 миллионов распределят завтра депутаты г. Нижний Тагил

23 июня 2010, 17:24ОбществоArtem
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