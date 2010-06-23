Техосмотр в Свердловской области подорожает

Как говорится в сообщении пресс-службы РЭК, действующий сейчас для легкового автотранспорта тариф в 273 рубля будет увеличен до 297 рублей. Стоимость техосмотра автобусов массой до 5 тонн составит 367 рублей, массой более 5 тонн - 426 рублей. Техосмотр мототранспорта обойдется в 170 рублей.