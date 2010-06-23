Техосмотр в Свердловской области подорожает
23 июня 2010, 16:55ОбществоArtem
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Региональная энергетическая комиссия Свердловской области увеличила с 1 июля предельные тарифы на проверку тех.состояния транспортных средств при проведении государственного техосмотра на 8,8%.
Как говорится в сообщении пресс-службы РЭК, действующий сейчас для легкового автотранспорта тариф в 273 рубля будет увеличен до 297 рублей. Стоимость техосмотра автобусов массой до 5 тонн составит 367 рублей, массой более 5 тонн - 426 рублей. Техосмотр мототранспорта обойдется в 170 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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