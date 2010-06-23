В г. Нижний Тагил выберут лучшее летнее кафе

Работа летних кафе будет оцениваться по результатам объезда. Учитываться будут оформление объекта, информация для потребителей, наличие у обслуживающего персонала форменной одежды, использование современного оборудования. А при наличии нарушений правил торговлиб или жалоб от населения итоговая оценка будет снижена. Итоги смотра-конкурса будут подведены до 15 сентября, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.